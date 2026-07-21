Bremervörde - Nach dem Angriff auf eine Jugendhilfeeinrichtung mit sechs Toten in Stade ist der mutmaßliche Täter in der Justizvollzugsanstalt Bremervörde gestorben. Wie das Justizministerium am Dienstag mitteilte, handelt es sich nach derzeitigem Stand um einen Suizid.



Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der Gefangene wurde am Dienstagmorgen um 6:05 Uhr bei der morgendlichen Kontrolle in seinem Einzelhaftraum aufgefunden und wies zu diesem Zeitpunkt bereits keine Körpertemperatur mehr auf. Ein herbeigerufener Notarzt stellte um 6:29 Uhr den Tod durch Strangulation fest.



Die Ermittlungen zu den konkreten Umständen des Todes wurden eingeleitet. Sowohl die Angehörigen des Toten als auch die Angehörigen der Opfer des Angriffs vom 29. Juni in Stade, bei dem sechs Menschen getötet wurden, sind informiert worden. Die Justizvollzugsanstalt erstellt derzeit einen umfassenden Sofortbericht.





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