Die Münchener Rück-Aktie hat sich seit ihrem 12-Monatstief Anfang Juni hervorragend entwickelt und um +18% zugelegt. Doch am Dienstagvormittag ist sie mit einem Kursverlust von fast -3% das Schlusslicht im DAX. Was steckt hinter dem Kursverlust und müssen sich Anleger nun auf eine Trendwende nach unten einstellen? Sind die Jahresziele in Gefahr? Ursache für den stärkeren Kursrückgang der Münchener Rück-Aktie ist ein Interview, dass CFO Andrew Buchanan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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