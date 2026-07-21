© Foto: OpenAIBoeing fordert Aufklärung über einen Drei-Milliarden-Euro-Kredit an Airbus. Der Streit könnte neue Spannungen zwischen den USA und der EU auslösen.Boeing hat die US-Regierung aufgefordert, die Europäische Union zu mehr Transparenz hinsichtlich eines Kreditpakets in Höhe von 3 Milliarden Euro (3,43 Milliarden US-Dollar) an Airbus zu drängen. Dies lässt die potenziellen Handelsspannungen wieder aufleben, nur wenige Tage nachdem beide Seiten einen Waffenstillstand bei den Zöllen im Streit um Flugzeugsubventionen verlängert hatten. In einem Brief an den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer, der Reuters vorliegt, erklärte Boeing, man sei überrascht gewesen von einer Ankündigung der Europäischen …
Enthaltene Werte: US0970231058,NL0000235190Den vollständigen Artikel lesen
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