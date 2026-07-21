© Foto: Silas Stein - picture alliance/dpaStandardAero gewinnt Avolon als neuen Partner. Der Wartungsdeal für LEAP-Triebwerke soll Airlines mehr Planungssicherheit und kürzere Ausfallzeiten bieten.StandardAero hat eine mehrjährige LeaseTEAM-Vereinbarung mit dem Flugzeugleasingunternehmen Avolon geschlossen. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Die Vereinbarung verschafft Avolon Zugang zu Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für die Triebwerke LEAP-1A und LEAP-1B von CFM International. Leasinggesellschaften halten nach Unternehmensangaben inzwischen rund die Hälfte der weltweiten Verkehrsflugzeugflotte. Die neue Partnerschaft soll Avolon dabei unterstützen, den Wartungsbedarf seiner Flotte besser …
Enthaltene Werte: US0970231058,NL0000235190,US85423L1035Den vollständigen Artikel lesen
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