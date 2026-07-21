FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die KI-Begeisterung hat einen Dämpfer bekommen, und der Brent-Preis ist kurzzeitig wieder über 90 US-Dollar gestiegen. KI-ETFs sowie Öl- und Gas-ETCs verzeichnen daher hohe Umsätze. Klassische Aktien-ETF bleiben beliebt.

21. Juli 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Kursverluste in der KI-Branche, rasanter Wiederanstieg des Ölpreises - an den Märkten ist viel Bewegung. "Bei uns ist Hauptthema Asien", meldet Andreas Schröer von Lang & Schwarz. Speziell Südkoreas Aktien würden rege gehandelt, mal gekauft, mal verkauft, etwa mit dem Xtrackers MSCI Korea (LU0292100XXX). Auch japanische Aktien seien umsatzstark mit Zu- und Abflüssen, je nach Nachrichtenlage.

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Der KI-lastige südkoreanische Kospi mit den Schwergewichten Samsung und SK Hynix gilt als Gradmesser für die KI-Branche. Er hat seit seinem Hoch im Juni fast 25 Prozent an Wert verloren. Der US-Tech-Index Nasdaq 100 schwächelt ebenfalls. Mit 6 Prozent fallen die Verluste gegenüber dem Hoch aber geringer aus.

Sehr viel um geht laut Ivo Orlemann von der ICF Bank aktuell in den dreifach gehebelten Nasdaq-ETNs von WisdomTree (IE00BLRPRXXX) - und zwar beiden Richtungen. Er sieht zudem einiges an Käufen für den VanEck Semiconductor-ETF (IE00BMC38XXX). Viel los sei auch im WisdomTree PLHX Semiconductor 3x Daily Short-ETN (XS3091646XXX). Auch bei Lang & Schwarz wird viel auf Nasdaq- und Halbleiter-Produkte mit Hebel gesetzt. Auf der Verkaufsseite bei der Baader Bank: der JPM Nasdaq Equity Premium Income Active (IE000N6I8XXX). Der investiert in Nasdaq-Unternehmen, will den Index aber übertreffen.

Öl: "Anleger gehen eher short"



Auffällig ist aktuell auch die Ölpreisentwicklung. Das Barrel Brent kostete aufgrund der wiederaufgeflammten Kämpfe im Iran zwischenzeitlich über 90 US-Dollar - nach 70 US-Dollar Anfang des Monats. Auch der Gaspreis ist gestiegen. Bei der ICF wird der WisdomTree Natural Gas-ETC (JE00BN7KBXXX) viel gehandelt, und zwar meist verkauft. "Anleger gehen aktuell eher short", berichtet auch Schröer von Lang & Schwarz und meldet viel Umsatz in gehebelten Öl- und Gas-ETCs, etwa dem WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short (XS2819844XXX).

Zudem ist Gold ist weiter Thema, der Preis war kurzzeitig unter die 4.000 US-Dollar-Marke gerutscht. In beide Richtungen gehandelt wird laut Orlemann der Invesco Physical Gold (IE00B579FXXX), nur gekauft der währungsgesicherte Invesco Physical Gold EUR Hedged (XS2183935XXX), beides ETCs. Sehr ungewöhnlich ist ICF-Händler Orlemann zufolge der rege Handel mit einigen Agrarrohstoff-ETCs, etwa Kakao mit Hebel 3 (JE00B2NFVXXX), Mais (JE00BN7KBXXX) und Weizen (JE00BN7KBXXX), die beiden letzteren fast nur mit Rückgaben.

"Doppelt so viel Käufe wie Verkäufe"



Im Handel mit breit streuenden Aktien-ETFs dominieren unterdessen die Zuflüsse. "Bei schwächeren Umsätzen hatten wir fast doppelt so viel Käufe wie Verkäufe", erklärt Holger Heinrich von der Baader Bank. Bei den globalen ETFs verzeichne ein Minimum Volatility-ETF erhöhte Zuflüsse, der Amundi MSCI World Minimum Volatility Advanced (IE0001DKJXXX). Abflüsse gibt es hingegen aus einem aktiven ETF mit Schwerpunkt kleinere Unternehmen, dem Jupiter Origin Global Smaller Companies Active (IE000AN3AXXX).

"Im US-Segment stehen erneut breit diversifizierte Aktienstrategien sowie defensive Ansätze im Fokus", meldet Heinrich außerdem. Nachgefragt unter anderem: der First Trust Vest Nasdaq 100 Moderate Buffer (IE000HFBJXXX). Der will als Buffer-ETF vor Verlusten schützen. Ebenfalls gut an kommt der iShares MSCI USA Screened (IE00BFNM3XXX).

Was europäische Aktien angeht, ist laut Heinrich der Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active (IE000RITWXXX) gesucht. Auf der Verkaufsseite steht der Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate (IE00BMDPBXXX). Einiges um geht bei Lang & Schwarz auch in Emerging Markets-ETFs, etwa dem iShares Core MSCI EM IMI (IE00BKM4GXXX). "Es handelt sich meist um Käufe", stellt Schröer fest.

Weiter gefragt: Clean Water-ETF



Bei den Branchen-ETFs dreht sich nicht alles um Tech- und KI-Werte. Ein Favorit der ICF-Kundschaft ist der L&G Clean Water (IE00BK5BCXXX), erneut Umsatzspitzenreiter. Heinrich von der Baader Bank sieht Abflüsse aus dem Guinness Sustainable Energy (IE00BNC1FXXX).

Von Anna-Maria Borse, 21. Juli 2026, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)