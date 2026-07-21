Vom Verlaufstief vor drei Handelstagen hat die Siemens Energy-Aktie mittlerweile bereits wieder rund +11% zugelegt. Damit melden sich die Bullen nach der jüngsten Korrektur eindrucksvoll zurück, doch die eigentliche Entscheidung steht erst noch bevor. Parallel hat mein Kollege Rudolf Schneider heute die fundamentale Lage sowie die geplante Umfirmierung des Konzerns in Omterra beleuchtet. Jetzt kommt es auf den Ausbruch an Die jüngste Erholung hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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