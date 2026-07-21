Die Infineon Aktie setzt sich am 21. Juli 2026 an die Spitze des DAX. Nach mehreren schwachen Handelstagen steigt der Kurs zeitweise um 6,36 Prozent auf 67,52 Euro. Der kräftige Gegenstoß trifft auf hohe Erwartungen an das Geschäft mit KI Rechenzentren und Leistungshalbleitern.Kurssprung nach deutlichem Rücksetzer Infineon notiert am frühen Nachmittag auf Platz eins im DAX, während der Leitindex lediglich um grob 1 Prozent zulegt. Rund 1,49 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de