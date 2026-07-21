Ganz am Ende der Präsentation zur Vorlage der Halbjahreszahlen 2026 von Mensch und Maschine Software - kurz: MuM - wünscht Chairman Adi Drotleff den Investoren noch einen "schönen Sommer mit einer guten Mischung aus Sonne und Regen". Tatsächlich spielt das Wetter in gewisser Weise auch in dem jetzt veröffentlichten Zahlenwerk des auf Konstruktionssoftware spezialisierten Unternehmens eine Rolle - wenn auch nur in bildlicher Form. "Es hängt halt eine Wolke über dem zweiten Quartal", sagt Chairman Adi Drotleff und spielt auf einen für MuM so auch erwarteten späten Nachlaufeffekt aus der früheren Preisgestaltung von Mehr-Jahres-Verträgen des Produktpartners AutoDesk ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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