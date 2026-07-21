Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit leichten Gewinnen beendet. Während der Iran-Krieg die Anleger weiterhin vorsichtig stimmte, sorgte die auf Hochtouren laufende Berichtssaison für deutliche Kursausschläge bei zahlreichen Einzelwerten. Gestützt wurde der Leitindex SMI vor allem von den Kursgewinnen bei Novartis nach den Halbjahreszahlen. Die Militärschläge der USA im Iran halten seit nunmehr zehn Tagen an, gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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