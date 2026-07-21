Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
+50% in 13 Tagen - Steht der große Ausbruch jetzt bevor?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09 | Ticker-Symbol: FQT
Xetra
21.07.26 | 17:35
70,80 Euro
-0,98 % -0,70
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
FREQUENTIS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FREQUENTIS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
69,8072,0019:31
70,1071,6018:34
Dow Jones News
21.07.2026 18:57 Uhr
314 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: Frequentis AG: Frequentis schließt Produktion von 15.000 APC-Gateways ab ... - ... im Rahmen des 12,5-Milliarden-US-Dollar BNATCS-Programms des U.S. Department of Transportation

DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS schließt Produktion von 15.000 APC-Gateways ab ... - ... im Rahmen des 12,5-Milliarden-US-Dollar BNATCS-Programms des U.S. Department of Transportation

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frequentis AG: FREQUENTIS schließt Produktion von 15.000 APC-Gateways ab ...

... im Rahmen des 12,5-Milliarden-US-Dollar BNATCS-Programms des U.S. Department of Transportation

Air-to-Ground Protocol Converter

[ Fotos ]

Wien (pta000/21.07.2026/18:25 UTC+2)

• 15.000ster Air-to-Ground Protocol Converter (APC) für das Brand-New Air Traffic Control System (BNATCS)der FAA produziert • Meilenstein für das weltweit größte Modernisierungsprogramm der Luftfahrt-kommunikation mit tausendenNetzendpunkten im nationalen Luftraum der USA • APC-Gateways ermöglichen im Rahmen des BNATCS-Programms der FAA die großflächige Migration von TDM- zuVoIP-basierten Kommunikationssystemen

Frequentis hat die Produktion des 15.000sten Air-to-Ground Protocol Converters (APC) für das Modernisierungsprogramm "Brand-New Air Traffic Control System" (BNATCS) des US-amerikanischen Verkehrsministeriums erfolgreich abgeschlossen. Das APC-Programm ermöglicht der FAA (Federal Aviation Administration) die sichere Migration von Funk- und Sprachkommunikationssystemen (VCS) auf moderne IP-basierte Systeme.

Frequentis USA erhielt den Auftrag für die APC-Lieferung im Jahr 2024 im Rahmen der ersten Phase des Voice-over-IP Communication Enterprise (VoICE)-Programms der FAA. VoICE ist ein umfassendes Modernisierungsprogramm zur Ablösung bestehender Sprachkommunikationssysteme für die Flugsicherung durch fortschrittliche, vernetzte Voice-over-IP-Technologien. Ziel ist es, Sicherheit, Zuverlässigkeit und betriebliche Flexibilität im gesamten National Airspace System nachhaltig zu verbessern. Das Programm umfasst sowohl die APC-Implementierungen als auch die nachfolgenden Lieferungen von Sprachvermittlungssystemen.

Die Produktion der 15.000 APC-Einheiten stellt einen großen Meilenstein des VoICE-Programms dar.

Zur Einhaltung des ambitionierten Zeitplans setzte Frequentis auf die langjährige Partnerschaft mit ComSonics, Inc., einem in Virginia ansässigen Unternehmen, das auf hochautomatisierte Elektronikfertigung spezialisiert ist. Die bestehende Zusammenarbeit bei der Fertigung kritischer Elektronikkomponenten für FAA-Systeme in den USA erwies sich als wesentlicher Erfolgsfaktor.

In der nächsten Phase des Programms wird Frequentis mit der Auslieferung seines neuesten Sprachkommunikationssystems, dem Frequentis X10 VoICE, beginnen. Derzeit werden die ersten 63 X10-Systeme aufgebaut, die vollständige Auslieferung ist für Anfang 2027 vorgesehen.

"Frequentis ist stolz darauf, das BNATCS-Programm des Verkehrsministeriums zu unterstützen", erklärte Dieter Eier, Geschäftsführer von Frequentis USA. "Unser Team hat Außergewöhnliches geleistet, um die Auslieferung der 15.000 APC-Systeme von ursprünglich acht Jahren auf nur zwölf Monate zu beschleunigen und damit die Modernisierung der Flugsicherungskommunikation in einem bislang beispiellosen Tempo zu ermöglichen."

Über Frequentis

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com

Barbara Fuerchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Frequentis AG 
           Innovationsstraße 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Marin 
Tel.:         +431811501074 
E-Mail:        stefan.marin@frequentis.com 
Website:       www.frequentis.com 
ISIN(s):       ATFREQUENT09 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Regulierter Markt in Frankfurt 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784651100068 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 12:25 ET (16:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.