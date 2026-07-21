Kiew - Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat den Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Oleksandr Syrskyj, entlassen. Das teilte Selenskyj am Dienstag auf Telegram mit.
Syrskyj habe die Erfolge der Ukraine bei der Verteidigung von Kiew, bei der Offensive in Charkiw und bei der Operation in Kursk gesichert, so Selenskyj. Er sei Syrskyj und allen ukrainischen Soldaten dankbar.
Mykhailo Drapatyj soll neuer Oberbefehlshaber der Streitkräfte werden. Die Struktur des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine soll neu gestaltet werden.
Die Entlassung Sysrskyjs folgt auf die Ablösung des Verteidigungsministers Mychailo Fedorow, der zuletzt seine Differenzen mit Syrskyj öffentlicht gemacht hatte. Federows Absetzung war auf Kritik gestoßen und hatte zu öffentlichen Protesten geführt.
Zuletzt hatte Russland massive Angriffe insbesondere auf die Hauptstadt Kiew geflogen. Im Juni sind laut der UN-Menschenrechtsbeobachtermission HRMMU mehr Zivilisten getötet und verletzt worden als in jedem anderen Monat seit dem 24. Februar 2022.
Syrskyj habe die Erfolge der Ukraine bei der Verteidigung von Kiew, bei der Offensive in Charkiw und bei der Operation in Kursk gesichert, so Selenskyj. Er sei Syrskyj und allen ukrainischen Soldaten dankbar.
Mykhailo Drapatyj soll neuer Oberbefehlshaber der Streitkräfte werden. Die Struktur des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine soll neu gestaltet werden.
Die Entlassung Sysrskyjs folgt auf die Ablösung des Verteidigungsministers Mychailo Fedorow, der zuletzt seine Differenzen mit Syrskyj öffentlicht gemacht hatte. Federows Absetzung war auf Kritik gestoßen und hatte zu öffentlichen Protesten geführt.
Zuletzt hatte Russland massive Angriffe insbesondere auf die Hauptstadt Kiew geflogen. Im Juni sind laut der UN-Menschenrechtsbeobachtermission HRMMU mehr Zivilisten getötet und verletzt worden als in jedem anderen Monat seit dem 24. Februar 2022.
© 2026 dts Nachrichtenagentur