Berlin - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) spricht sich dafür aus, bei der Nachfolge für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf einen aktiven oder ehemals aktiven Politiker zu setzen.
"Es muss jemand sein, der sich im politischen Geschäft auf Landesebene und auf Bundesebene auskennt", sagte Schulze den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Kandidat solle aus der Politik kommen und nicht von außen. "Die Zeiten, in denen wir leben, werden schwerer. Es wird einen Bundespräsidenten brauchen, der mit schwierigen Lagen umgehen können muss."
Auf die Frage, ob es eine Frau sein müsse, antwortete Schulze: "Nein. Es muss nicht automatisch eine Frau sein. Man sollte den Nachfolger nicht ausschließlich nach dem Geschlecht aussuchen."
"Es muss jemand sein, der sich im politischen Geschäft auf Landesebene und auf Bundesebene auskennt", sagte Schulze den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Kandidat solle aus der Politik kommen und nicht von außen. "Die Zeiten, in denen wir leben, werden schwerer. Es wird einen Bundespräsidenten brauchen, der mit schwierigen Lagen umgehen können muss."
Auf die Frage, ob es eine Frau sein müsse, antwortete Schulze: "Nein. Es muss nicht automatisch eine Frau sein. Man sollte den Nachfolger nicht ausschließlich nach dem Geschlecht aussuchen."
© 2026 dts Nachrichtenagentur