Autonome Drohnen könnten die Logistik grundlegend verändern - nicht nur in der Verteidigung, sondern auch im Katastrophenschutz, in der Industrie oder bei der Versorgung abgelegener Regionen. Das Schweizer Startup Avientus entwickelt autonome Transportdrohnen, die Lasten von bis zu 25 Kilogramm über Distanzen von bis zu 180 Kilometern transportieren und dabei nahezu den gesamten Transportprozess automatisieren. Im Interview erklärt CEO Johannes Aicher, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab