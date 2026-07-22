Airbus setzt sich ehrgeizige Ziele: Der weltgrößte Flugzeugbauer will seinen Gewinn bis 2029 dank der anhaltend robusten Nachfrage nach Passagierjets deutlich steigern. Im Fokus steht dabei vor allem das Geschäft mit Verkehrs- und Frachtflugzeugen. Das bereinigte Ebit soll bis dahin auf 12 bis 13 Milliarden Euro klettern. Schon für 2026 peilt Konzernchef Guillaume Faury rund 7,5 Milliarden Euro an.Parallel dazu plant Airbus, in den kommenden drei Jahren eigene Aktien im Volumen von fünf Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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