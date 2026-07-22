Wien - Forscher der Technischen Universität Wien (TU Wien) haben eine neue Generation von Stahlbetondecken entwickelt. Dabei reduziert sich der Materialeinsatz um bis zu 50 Prozent - ohne Einbussen bei der Tragfähigkeit, heisst es. Möglich wird das durch eine Kombination aus mathematischer Topologieoptimierung und digitaler, weitgehend automatisierter Fertigung. Am Ende steht auch ein optimierter CO2-Fussabdruck. Tragstrukturen mit RippenMithilfe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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