Die Almonty-Aktie hat gestern mit einem Kursplus von +7,68% ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Nach der vorangegangenen Korrektur richtet sich der Blick der Anleger nun wieder auf die Charttechnik. Gelingt es der Aktie, den jüngsten Aufwärtsimpuls zu bestätigen und wichtige Widerstände zu überwinden, könnte die nächste Rallye in Richtung Allzeithoch starten. Entscheidend wird nun sein, ob weitere Kaufsignale entstehen und die Käufer das Momentum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de