Die Bundesnetzagentur hat den Start der Ausschreibungen für Langzeitkapazitäten nach dem Strom-Versorgungssicherheits- und Kapazitätengesetz (StromVKG) bekanntgegeben. Mit dem neuen Instrument sollen Erzeugungsanlagen vergütet werden, die auch in längeren Phasen mit geringer Einspeisung aus erneuerbaren Energien oder ausbleibenden Stromimporten zur Versorgungssicherheit beitragen. Der erste Gebotstermin findet am 8. September 2026 statt. Dabei schreibt die Bundesnetzagentur 4.500 Megawatt reduzierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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