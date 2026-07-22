Wiesbaden - Insgesamt 1.571 Wissenschaftler haben im Jahr 2025 ihre Habilitation an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen in Deutschland erfolgreich abgeschlossen.



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, nahm die Gesamtzahl der Habilitationen im Vergleich zum Vorjahr (1.564 Habilitationen) geringfügig um 0,4 Prozent zu. Die Zahl der weiblichen Habilitierten (554) sank gegenüber dem Vorjahr (568) um 2,5 Prozent, während die Zahl der männlichen Habilitierten (1 017) um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (996) gestiegen ist. Damit lag der Frauenanteil an den Habilitationen mit 35 Prozent leicht unter dem Vorjahreswert (36 Prozent).



Das akademische Examen der Habilitation dient als Nachweis einer besonderen Befähigung für Lehre und Forschung in einem bestimmten Fachgebiet. Wie in den Vorjahren wurden im Jahr 2025 die meisten Habilitationen (911 beziehungsweise 58 Prozent) in der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften abgeschlossen. Darüber hinaus entfielen 16 Prozent der Habilitationen auf den MINT-Bereich und 13 Prozent auf die Fächergruppe Geisteswissenschaften. Der Frauenanteil an den Habilitierten lag 2025 in den Fächergruppen Geisteswissenschaften (39 Prozent) und Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (36 Prozent) leicht über dem Durchschnitt, im MINT-Bereich (22 Prozent) deutlich darunter.



Das Durchschnittsalter der im Jahr 2025 Habilitierten lag wie in den Vorjahren bei 42 Jahren. Insgesamt 192 Habilitationen in Deutschland wurden von ausländischen Wissenschaftlern erfolgreich beendet. Der Ausländeranteil bei den Habilitationen lag damit im Jahr 2025 bei 12 Prozent (Vorjahr: 11 Prozent).





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