Zürich - Die Privatbank EFG International ist im ersten Semester 2026 beim Gewinn wegen eines wegfallenden Sonderertrages unter dem Vorjahreswert geblieben. Das Institut hat gleichzeitig sein schnelles Neugeldwachstum fortgesetzt. Der Reingewinn lag laut Mitteilung vom Mittwoch für die ersten sechs Monate des Jahres mit 184,6 Millionen Franken deutlich unter dem Vorjahreswert von 221,2 Millionen. 2025 hatte EFG in der Periode allerdings einen Sonderertrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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