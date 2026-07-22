Nvidia zeigt erneut einen Weltrekord beim KI-Compute und wird durch eine neue Rechnung zum möglichen Kapazitätsausbau beflügelt. Die Depot-2030-Aktie bleibt im Aufwärtstrend.Neue KI-Modelle wie Kimi K3 von Moonshot AI suchen händeringend nach neuen GPUs. Marktführer Nvidia fährt währenddessen die Kapazitäten mit hoher Geschwindigkeit hoch. Das Branchenportal The Informationen hat nun Nvidia-Topmanager Andrew Bell zitiert, dass Nvidia 1.000 Racks des Flagship-Produktes Vera Rubin pro Tag bauen will ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär