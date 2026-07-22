Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Minus eröffnet. Die Stimmung an der Wall Street war am Vorabend zwar dank starker Techpapiere gut. Der Krieg im Nahen Osten bleibt aber ein Belastungsfaktor. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch erneut militärische Ziele im Iran angegriffen - die elfte Nacht in Folge. Der Ölpreis (Brent) stieg in der Folge weiter und notiert aktuell bei rund 92 US-Dollar pro Fass. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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