Chur - Wo heute noch gebaut wird, entsteht schon bald die Bühne für die Ideen von morgen: Nach über 25 Jahren in der Stadthalle Chur schlägt das Wirtschaftsforum Südostschweiz ein neues Kapitel auf. Am Freitag, 9. Oktober 2026, findet das Wirtschaftsforum Südostschweiz erstmals in der neuen AREON Eventhalle in Chur statt. Die Halle soll im September fertiggestellt werden - gerade rechtzeitig, bevor sie sich mit inspirierenden Stimmen, spannenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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