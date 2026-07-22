Für PV-Anlagen auf wiedervernässten Moorböden liegt erstmals eine umfassende Handreichung vor. Sie nennt für geeignete Moorflächen in Deutschland ein technisches Potenzial von 134 bis 268 Gigawatt Peak (GWp). Zudem fasst sie den aktuellen Wissensstand zu Technik, Planung und Recht zusammen und richtet sich an Landwirtschaft, Solarbranche und öffentliche Verwaltung. Seit 2023 wird die Stromerzeugung auf wiedervernässten Moorböden im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gefördert. Vor diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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