Erredue (oft auch Dual ausgesprochen) ist ein kleiner, eher unbekannter italienischer Hersteller von Elektrolyseuren und Gasgeneratoren. Das Unternehmen ermöglicht es Industriekunden, verschiedene technische Gase direkt vor Ort zu produzieren - vor allem Wasserstoff, aber auch Stickstoff und andere Gase. Mit einer Marktkapitalisierung von nur rund 60 Millionen Euro und Netto-Cash-Position gehört Erredue zu den kleineren, spekulativen Werten im Energiewende-Bereich. Das Geschäftsmodell: Vor-Ort-Gasproduktion Die Kerntechnologie von Erredue sind Elektrolyseure, mit denen überschüssiger Strom (z. B. aus Wind- oder Solaranlagen) in Wasserstoff umgewandelt werden kann. Das löst ein zentrales Problem der erneuerbaren Energien: Wenn zu viel Strom produziert wird und Preise sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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