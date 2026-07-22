Das gab es noch nie: Ein neuer KI-Agent hat während eines Sicherheitstests die Infrastruktur von Hugging Face angegriffen. Die ganze Welt muss sich jetzt gegen neue Super-KI-Modelle aus China und den USA rüsten - KI-Schutz-Aktien sind der Trend der Stunde.Das sollte nicht passieren: OpenAI gibt kleinlaut zu: Ein KI-Modell hat die Infrastruktur von Hugging Face (IBM ist beteiligt) angegriffen und dabei mehrere Schwachstellen miteinander kombiniert. Beteiligt waren OpenAI-Modelle, darunter GPT 5.6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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