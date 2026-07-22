Wenige Tage vor der für Ende Juli geplanten Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2025 gibt NanoRepro einen ersten Überblick zu den Ergebnissen des im Frühjahr 2026 eingeleiteten Strategieprozesses zur Mobilisierung potenzieller Synergiepotenziale innerhalb der im Gesundheitsbereich tätigen Beteiligungsgesellschaft. Dabei geht es um operative Themen wie Produktion, Marketing, IT und Vertrieb. Alles bedeutende Bereiche, für Börsianer aber wohl eher zu kleinteilig, um daraus eine Neueinschätzung der Investmentstory abzuleiten. Interessanter ist da wohl eher schon die Nachricht, dass mit dem Amtsantritt von CFO Mike Ekel per Anfang Oktober 2026 auch die Optimierung des Finanzbereichs vorangetrieben wird. Letztlich aber auch das eine Botschaft, die Anteilseigner einer börsennotierten Gesellschaft ohnehin erwarten dürfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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