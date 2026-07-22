Die NanoRepro-Aktie befindet sich seit der Ankündigung einer umfassenden Umstrukturierung im Mai in einem nachhaltigen Aufwärtstrend. Notierte die Aktie damals noch bei rund 1,50 €, liegt sie aktuell bei 2,10 €. Nachdem nun konkrete Maßnahmen zur Neuausrichtung vorgestellt wurden, stellt sich die Frage: Wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie? Strategische Neuausrichtung gestartet Nach der Ankündigung des Transformationsprozesses wurden nun erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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