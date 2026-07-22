Friedrich Vorwerk hat starke vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt gegeben, wobei die Umsätze weitgehend im Einklang mit den Erwartungen entwickelt wurden und die Rentabilität unsere Prognosen deutlich übertroffen hat. Die Zahlen unterstreichen die starke Projektdurchführung von FVG und die Fähigkeit, aus den derzeit laufenden Projekten außergewöhnlich hohe Margen zu generieren. Gleichzeitig beginnt sich der Auftragseingang jedoch zu moderieren. Während der Auftragseingang im ersten Halbjahr solide blieb, lag das Book-to-Bill-Verhältnis unter 1,0x, und sowohl das akquirierte Projektvolumen als auch der Auftragsbestand gingen im Jahresvergleich zurück. Der Auftragsbestand bleibt dennoch erheblich und bietet weiterhin eine gute Umsatzsichtbarkeit. Nach der starken Margenentwicklung im ersten Halbjahr hat das Management die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben, während die Umsatzprognose beibehalten wurde. Trotz der verbesserten Gewinnerwartungen bleiben die Risiken hoch. Wir bestätigen unsere HOLD-Einstufung, erhöhen jedoch unser Kursziel auf 70,00 EUR von zuvor 60,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/friedrich-vorwerk-group-se





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