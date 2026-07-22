Berlin - Frauen sorgen weiterhin seltener für das Alter vor als Männer, und der Abstand wächst weiter. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Yougov für die Postbank hervor.
Rund 21 Prozent der erwerbstätigen Frauen geben demnach an, nicht selbst für das Alter vorzusorgen. Vor zwei Jahren lag der Anteil noch bei 19 Prozent. Bei den Männern ist der Anteil deutlich geringer: Nur knapp zwölf Prozent verzichten auf eine private Altersvorsorge (2024: 14 Prozent).
Auch bei der Art der Geldanlage zeigen sich Unterschiede. Während 68 Prozent der Männer, die privat vorsorgen, auf Aktien, Fonds oder ETFs setzen, nutzen Frauen Wertpapiere seltener. Dennoch investierten 2026 bereits 46 Prozent der Frauen in Wertpapiere, verglichen mit 41 Prozent im Jahr 2024.
Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage von Yougov, an der zwischen dem 2. und 5. April 2026 insgesamt 2.059 Personen teilnahmen.
Rund 21 Prozent der erwerbstätigen Frauen geben demnach an, nicht selbst für das Alter vorzusorgen. Vor zwei Jahren lag der Anteil noch bei 19 Prozent. Bei den Männern ist der Anteil deutlich geringer: Nur knapp zwölf Prozent verzichten auf eine private Altersvorsorge (2024: 14 Prozent).
Auch bei der Art der Geldanlage zeigen sich Unterschiede. Während 68 Prozent der Männer, die privat vorsorgen, auf Aktien, Fonds oder ETFs setzen, nutzen Frauen Wertpapiere seltener. Dennoch investierten 2026 bereits 46 Prozent der Frauen in Wertpapiere, verglichen mit 41 Prozent im Jahr 2024.
Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage von Yougov, an der zwischen dem 2. und 5. April 2026 insgesamt 2.059 Personen teilnahmen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur