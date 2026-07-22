Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Energiekontor AG hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Die Energiekontor AG ("Energiekontor") (ISIN DE0005313506/ WKN 531350), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, die EHA Energie-Handels-Gesellschaft mbH & Co. KG ("EHA"), spezialisierter Energiedienstleister für filialisierte Unternehmen sowie dm, ein führender Drogeriemarkt und Omnichannel-Anbieter für Drogerieprodukte in Deutschland und Europa, haben einen langfristigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) für den geplanten Solarpark Kolitzheim-Herlheim vereinbart. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Der Solarpark soll künftig erneuerbaren Strom für die Versorgung der dm-Märkte bereitstellen. Der langfristige Stromabnahmevertrag stellt zugleich einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung des Solarparks ohne Inanspruchnahme einer EEG-Förderung dar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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