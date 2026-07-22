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Der DATEV Mittelstandsindex zeigt für Juni 2026 ein Umsatzplus von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, gleichzeitig steigen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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