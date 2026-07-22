Die SpaceX-Aktie rückt wenige Wochen nach ihrem Börsengang erneut in den Mittelpunkt der Anleger. Auslöser sind die massiv gestiegenen Leerverkaufspositionen sowie eine provokante Botschaft von CEO Elon Musk, der den Shortsellern langfristig kaum Überlebenschancen einräumt. Musk greift Leerverkäufer frontal an Mit einem Beitrag auf der Plattform X hat Elon Musk die Spekulationen gegen SpaceX deutlich kommentiert. Nach seiner Einschätzung sei die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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