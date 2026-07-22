FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.07.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS TRAVIS PERKINS TO 'UNDERWEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 461 (860) PENCE - BERENBERG RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 995 (915) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 43 (42,50) USD - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS MITIE GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 218.50 (195) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IQE PRICE TARGET TO 70 (60) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RECKITT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 5900 (5600) PENCE - PEEL HUNT CUTS JD WETHERSPOON TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 750 PENCE - PEEL HUNT CUTS ROTORK TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 503 (425) PENCE - PEEL HUNT RAISES JET2 PRICE TARGET TO 2100 (1800) PENCE - 'BUY'
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