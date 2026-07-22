Gütersloh - Künstliche Intelligenz ist für viele Studenten zu einem festen Bestandteil des Studienalltags geworden.



Laut einer Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) nutzt fast die Hälfte der Studenten (46,5 Prozent) KI im Studium täglich. Bei einer Befragung im Jahr zuvor war es mit 25 Prozent noch ein Viertel. Weitere 34,5 Prozent greifen mindestens wöchentlich darauf zurück. Rund zwei Prozent geben an, KI im Studium nie zu verwenden. Im Jahr zuvor lag der Anteil noch bei sechs Prozent.



Die Umfrage, an der über 28.000 Studenten aus wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen Fächern teilnahmen, zeigt, dass die Nutzung von KI stark vom Studienfach abhängt. In der Wirtschaftsinformatik, der Wirtschaftspsychologie, dem Wirtschaftsingenieurwesen und der Betriebswirtschaftslehre nutzten mehr als neun von zehn Befragten KI mindestens wöchentlich. In der Sozialen Arbeit lag der Anteil bei rund 69 Prozent, in der Rechtswissenschaft bei rund 53 Prozent.



Die Meinungen über den Einsatz von KI in Prüfungen sind geteilt. 46 Prozent der Studenten stimmten einer erlaubten Nutzung eher oder vollständig zu, während 31 Prozent sie ablehnten. Besonders zurückhaltend sind Studenten der Rechtswissenschaft, von denen nur etwas mehr als ein Viertel einer KI-Nutzung für Prüfungsleistungen offen gegenübersteht.





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