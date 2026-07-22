Gold und Kupfer: Neue Zone öffnet weiteres Potenzial

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Nordic Resources hat die letzten Ergebnisse aus dem Q2-Bohrprogramm auf dem Gold-Kupfer-Projekt Kopsa vorgelegt. Die drei Bohrlöcher trafen in einem bislang ungebohrten südwestlichen Bereich auf breite mineralisierte Zonen. Nach Angaben des Unternehmens liegen die neuen Ansätze 90 bis 160 Meter jenseits früherer Bohrungen und könnten die spätere Größe der Lagerstätte deutlich beeinflussen.

Nordic Resources hat am Kopsa-Projekt neue Bohrergebnisse aus dem südwestlichen Randbereich vorgelegt. Die drei Bohrlöcher des Q2-Programms hätten durchschnitten jeweils insgesamt mehr als 100 Meter bedeutende, weitgehend zusammenhängende beziehungsweise semi-kontinuierliche Mineralisierung. Damit rückt ein bisher kaum getesteter Teil des Wirtsgesteins jetzt stärker in den Fokus.

Breite Treffer im Südwesten

Die gemeldeten Kernbohrungen umfassen zusammen 1.223 Meter. In Bohrloch NRKOP26029 meldete Nordic Resources unter anderem 34 Meter mit 0,92 Gramm Gold je Tonne und 0,12 Prozent Kupfer sowie 60 Meter mit 0,67 Gramm Gold je Tonne und 0,20 Prozent Kupfer. Das entspricht 1,05 beziehungsweise 0,89 Gramm Goldäquivalent (AuEq) je Tonne. Auch NRKOP26031 lieferte mehrere Zonen, darunter 29 Meter mit 0,79 Gramm Gold je Tonne und 0,13 Prozent Kupfer, 23 Meter mit 0,93 Gramm Gold je Tonne und 0,20 Prozent Kupfer sowie 33 Meter mit 0,62 Gramm Gold je Tonne und 0,17 Prozent Kupfer. In NRKOP26032 wurden unter anderem 44 Meter mit 0,40 Gramm Gold je Tonne und 0,20 Prozent Kupfer sowie 47 Meter mit 0,66 Gramm Gold je Tonne und 0,17 Prozent Kupfer berichtet.

Goldäquivalent macht Zonen vergleichbar

Nordic Resources stellte die Gold-Kupfer-Mineralisierung in den Karten und Bohrspuren als Goldäquivalent dar. Diese Kennzahl rechnet Kupfer rechnerisch in einen Goldwert um, damit Abschnitte mit unterschiedlichen Metallanteilen leichter vergleichbar werden.