DJ EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 130 Millionen zu
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 130 Millionen US-Dollar an vier Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten vier Banken eine Summe von 378 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,88 (zuvor: 3,88) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.
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July 22, 2026 04:52 ET (08:52 GMT)
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