Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen die mutmaßlichen Köpfe der "Reichsbürger"-Gruppierung "Königreich Deutschland" (KRD) erhoben. Die Anklage vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf richtet sich gegen vier Deutsche, teilte die Karlsruher Behörde am Mittwoch mit. Ihnen wird vorgeworfen, sich als Rädelsführer in einer kriminellen Vereinigung betätigt zu haben.



Peter F. und Mathias B. sollen unerlaubte Einlagengeschäfte betrieben und gemeinsam mit Benjamin M. mehrere Fälle der bandenmäßigen Urkundenfälschung begangen haben. Zudem wird Peter F. der Betrieb eines unerlaubten Versicherungsgeschäfts, zahlreiche Fälle der Steuerhinterziehung sowie das Vorenthalten von Arbeitsentgelt zur Last gelegt. Mathias B. soll bei vielen dieser Taten als Gehilfe fungiert haben.



Die Vereinigung "Königreich Deutschland" war 2012 gegründet worden und hatte sich als souveräner Staat gesehen. Sie strebte an, das System der Bundesrepublik Deutschland durch ein eigenes zu ersetzen. Die Gruppe errichtete den Ermittlern zufolge "pseudostaatliche Strukturen", darunter ein Bank- und Versicherungssystem sowie ein Meldeamt mit fiktiven Ausweisdokumenten. Zwischen 2020 und 2025 soll die Vereinigung rund zehn Millionen Euro eingenommen haben. Die Angeschuldigten wurden im Mai 2025 festgenommen und befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft.





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