Geopolitische Unsicherheiten verdeutlichen die strukturelle Abhängigkeit von fossilen Energieimporten in Europa und Deutschland: Knapp 60 Prozent des europäischen Energiebedarfs werden durch Importe gedeckt - überwiegend in Form von Öl und Erdgas und zu großen Teilen aus geopolitisch sensiblen Regionen. Diese Abhängigkeit reduziert die Resilienz der europäischen Energiesysteme erheblich und macht sie anfällig für politische Konflikte, Marktverwerfungen und Preisschocks. Infolge der russischen Invasion der Ukraine entstanden allein zwischen 2021 und 2024 zusätzliche Kosten von rund 930 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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