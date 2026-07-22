Nachdem im Juni das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz in einem Urteil klargestellt hat, dass Planung, Installation, Betrieb und Wartung von Photovoltaik-Anlagen der Eintragungspflicht in die Handwerksrolle unterliegen, gab es umgehend Zustimmung vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) und dem Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH). Mit etwas Verspätung hat sich nun auch der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) zu dem Urteil geäußert - wenn auch mit anderem Tenor als Dachdecker und Elektrotechniker. Auch hier begrüßt man das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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