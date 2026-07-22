Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat sich die Stimmung im Verlauf des Vormittags aufgehellt - trotz einem weiter ansteigenden Ölpreis. Die positive Stimmung an den US-Börsen vom Vorabend überdecke das, meinen Marktteilnehmer. Die am Abend anstehenden Zahlen der Google-Mutter Alphabet und von Tesla werden nun zum nächsten Gradmesser. Die Lage im Nahen Osten hat sich derweil in den vergangenen Stunden wieder verschlechtert. «Nach der Strasse von Hormus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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