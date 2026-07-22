Berlin - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) soll offenbar Nachfolger des zurückgetretenen Jens Spahn an der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag werden. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf Unionskreise.
Demnach wollen Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder Frei am heutigen Mittwoch der Fraktion als neuen Vorsitzenden vorschlagen. Die Wahl soll dann am Mittwoch kommender Woche in einer Sondersitzung der Unionsfraktion erfolgen. Wer Frei als Kanzleramtsminister nachfolgen soll, werde intern noch beraten.
Um 15 Uhr wollen Merz und Söder laut "Bild" mit dem Fraktionsvorstand das weitere Vorgehen in einer Telefonschalte besprechen. Wie es weiter hieß, werde es zunächst keine Sondersitzung des Bundestages geben müssen. Der Jurist Frei, seit 2013 im Bundestag, gilt als beliebt und hochangesehen in der Fraktion. Während der Ampel-Regierung war er unter dem damaligen Oppositionschef Merz Erster Parlamentarischer Geschäftsführer. Spahn war nach massiver Kritik an seiner Vaterschaft mithilfe einer Leihmutter in den USA am Samstag zurückgetreten.
Demnach wollen Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder Frei am heutigen Mittwoch der Fraktion als neuen Vorsitzenden vorschlagen. Die Wahl soll dann am Mittwoch kommender Woche in einer Sondersitzung der Unionsfraktion erfolgen. Wer Frei als Kanzleramtsminister nachfolgen soll, werde intern noch beraten.
Um 15 Uhr wollen Merz und Söder laut "Bild" mit dem Fraktionsvorstand das weitere Vorgehen in einer Telefonschalte besprechen. Wie es weiter hieß, werde es zunächst keine Sondersitzung des Bundestages geben müssen. Der Jurist Frei, seit 2013 im Bundestag, gilt als beliebt und hochangesehen in der Fraktion. Während der Ampel-Regierung war er unter dem damaligen Oppositionschef Merz Erster Parlamentarischer Geschäftsführer. Spahn war nach massiver Kritik an seiner Vaterschaft mithilfe einer Leihmutter in den USA am Samstag zurückgetreten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur