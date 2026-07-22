Die Deutsche Telekom hat seit der letzten Analyse rund +7% zugelegt und kauft weiterhin kräftig eigene Aktien zurück. Charttechnisch scheitert die Aktie aber erneut an einer wichtigen Trendlinie und steht nun genau an der Zone, die zuvor als Widerstand fungierte. Rückkäufe stützen, Analysten uneins Die Deutsche Telekom treibt ihr Aktienrückkaufprogramm konsequent voran. Allein in der Woche vom 13. bis 17. Juli erwarb der Konzern rund 1,35 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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