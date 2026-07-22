Es zeichnet sich eine hervorragende Handelswoche für die Friedrich Vorwerk-Aktie ab. Nachdem der Kurs des Infrastrukturdienstleisters bereits am Montag und Dienstag in Summe um +13% zugelegt hat, geht es am Mittwochmorgen um weitere +7% nach oben. Damit ist die Vorwerk-Aktie einsamer Spitzenreiter im SDAX. Was steckt hinter der starken Kursentwicklung und ist die Friedrich Vorwerk-Aktie einen Kauf wert? Sehr starke Halbjahresentwicklung Der heutige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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