Die Euphorie ist nach der positiven Entscheidung des Supreme Courts zugunsten des DAX-Konzerns in der Causa Glyphosat und positiven Analystenkommentaren verflogen. Zur Wochenmitte rangiert die Bayer-Aktie am Ende des deutschen Leitindex mit einem Minus von knapp zwei Prozent. Im August sollte die Aufmerksamkeit für den Titel wieder steigen.Am 04. August (Dienstag) wird der Pharma- und Agrarchemie-Konzern die Bücher zum abgelaufenen zweiten Quartal öffnen. JPMorgan-Analyst Richard Vosser rechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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