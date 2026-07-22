Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch etwas zugelegt. Trotz weiter steigender Ölpreise und des anhaltenden Schlagabtauschs zwischen den USA und dem Iran präsentierten sich die Märkte damit vergleichsweise stabil. «Die Anleger blenden geopolitische Risiken derzeit aus und wetten darauf, dass starke Quartalszahlen alle anderen Sorgen überstrahlen», beschrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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