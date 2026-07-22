Berlin - Der Parlamentsgeschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, wertet den Vorschlag, den bisherigen Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) zum Unionsfraktionschef zu machen, als positives Signal für die schwarz-rote Koalition.
Wiese sagte der "Rheinischen Post": "Wir werden auch unter seinem Fraktionsvorsitz eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit für das Land weiter fortsetzen." Er kenne Frei gut aus der "engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit" aus den Zeiten der letzten großen Koalition, als beide stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den Bereich der Innen- und Rechtspolitik waren.
Der bisherige Kanzleramtsminister Frei soll Medienberichten zufolge nach dem Rücktritt von Jens Spahn neuer Fraktionsvorsitzender der Union werden.
Wiese sagte der "Rheinischen Post": "Wir werden auch unter seinem Fraktionsvorsitz eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit für das Land weiter fortsetzen." Er kenne Frei gut aus der "engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit" aus den Zeiten der letzten großen Koalition, als beide stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den Bereich der Innen- und Rechtspolitik waren.
Der bisherige Kanzleramtsminister Frei soll Medienberichten zufolge nach dem Rücktritt von Jens Spahn neuer Fraktionsvorsitzender der Union werden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur