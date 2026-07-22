Berlin - Die Sondersitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am kommenden Mittwoch zur Wahl eines neuen Vorsitzenden wird voraussichtlich im Plenarsaal des Deutschen Bundestags stattfinden. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf Angaben aus der Bundestagsverwaltung sowie aus der Unionsfraktion.
Demnach wird derzeit zwar noch nach einem geeigneten Raum gesucht, höchstwahrscheinlich werde es aber auf den Plenarsaal hinauslaufen. Die Entscheidung solle noch in dieser Woche fallen. Hintergrund ist, dass die Fraktionsebene laut Bundestagsverwaltung seit der vergangenen Woche und noch bis Anfang September komplett gesperrt ist. Grund seien Erneuerungsmaßnahmen.
Ein Novum wäre eine Fraktionssitzung im Plenarsaal gleichwohl nicht. Schon 2021 waren die Abgeordneten von CDU und CSU zu einer Fraktionssitzung im Plenum zusammengekommen, damals aufgrund von Corona. Mit 208 Abgeordneten stellt die Union die größte Fraktion im Bundestag.
Demnach wird derzeit zwar noch nach einem geeigneten Raum gesucht, höchstwahrscheinlich werde es aber auf den Plenarsaal hinauslaufen. Die Entscheidung solle noch in dieser Woche fallen. Hintergrund ist, dass die Fraktionsebene laut Bundestagsverwaltung seit der vergangenen Woche und noch bis Anfang September komplett gesperrt ist. Grund seien Erneuerungsmaßnahmen.
Ein Novum wäre eine Fraktionssitzung im Plenarsaal gleichwohl nicht. Schon 2021 waren die Abgeordneten von CDU und CSU zu einer Fraktionssitzung im Plenum zusammengekommen, damals aufgrund von Corona. Mit 208 Abgeordneten stellt die Union die größte Fraktion im Bundestag.
© 2026 dts Nachrichtenagentur