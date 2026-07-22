Original-Research: Pentixapharm Holding AG - von BankM AG



22.07.2026 / 13:10 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von BankM AG zu Pentixapharm Holding AG Unternehmen: Pentixapharm Holding AG ISIN: DE000A40AEG0 Anlass der Studie: Bezugsrechts-KE, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 22.07.2026 Kursziel: € 12,24 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Dr. Roger Becker, Biologe, CEFA

Erfolgreiche Kapitalerhöhung verbessert Gesprächsbasis mit potenziellen strategischen Partnern substanziell



Mit der erfolgreichen Platzierung neuer Aktien im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung hat Pentixapharm (ISIN DE000A40AEG0, Prime Standard, PTP GY) einen bedeutenden Schritt für die weitere Entwicklung des Unternehmens vollzogen. Das frisch eingeworbene Kapital von ca. € 17 Mio. dient, zusammen mit den € 18,5 Mio. aus der Wandelschuldverschreibungs-Vereinbarung mit der Eckert & Ziegler SE, der selbständigen und weitreichenden Finanzierung der PANDA Phase 3-Studie. Die damit in Summe verfügbaren Mittel von ca. € 35,5 Mio. verschaffen dem Unternehmen eine vorteilhafte Position, um gestärkt in Verhandlungen mit potenziellen Partnern zu treten.



Somit sehen wir das Risiko von für das Unternehmen unvorteilhaften Vereinbarungen wesentlich verringert. Gleichzeitig verbleibt nach wie vor das Restrisiko einer erfolgreichen Zulassung mit einer empirischen Erfolgswahrscheinlichkeit von 65,5% (s. unser Basisstudien-Update vom 25. Juni 2026).



Nach leichter Anpassung des erwarteten maximalen Netto-Emissionserlöses und der erwarteten maximalen Anzahl neu emittierter Aktien ergibt sich ein Fairer Wert pro Aktie von € 12,24. Damit bestätigen wir unser Rating "Kaufen".





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Pentixapharm_20260722_KurzanalyseBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

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Fax +49 69 71 91 838-50

roger.becker@bankm.de



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