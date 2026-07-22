Die Bundesnetzagentur macht Netzdaten erstmals bundesweit vergleichbar: Eine neue Deutschlandkarte zeigt Werte zur Digitalisierung, Netzzuverlässigkeit und Energiewendekompetenz der Verteilernetzbetreiber. Die Übersicht soll jährlich aktualisiert werden. Grundlage der ersten Veröffentlichung sind Daten aus dem Jahr 2024. Die interaktive Karte bündelt Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit der Stromverteilernetze und ermöglicht Vergleiche zwischen den Netzbetreibern.Drei Kategorien mit zahlreichen KennzahlenDie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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