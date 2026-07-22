In Deutschland wird immer wieder die fehlende Digitalisierung der Stromnetze bemängelt. Gerade im Zusammenhang mit dem Anschluss neuer Anlagen und der Energiewende ist sie von fundamentaler Bedeutung. Mit einer Deutschlandkarte zur Versorgungsqualität der Verteilnetzbetreiber will die Bundesnetzagentur nun Abhilfe schaffe oder zumindest mal Transparenz. "Mit der Karte zur Versorgungsqualität schaffen wir Transparenz über die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, also die Energiewendekompetenz und den Digitalisierungsgrad der Verteilernetzbetreiber", sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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